Spor Emre Bilgin Beşiktaşa nasıl transfer olduğunu anlattı 20 top
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Emre Bilgin Beşiktaş'a nasıl transfer olduğunu anlattı: 20 top

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan 18 yaşındaki oyuncu Emre Bilgin, Beşiktaş'a 20 top karşılığında transfer olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Bilgin Beşiktaşa nasıl transfer olduğunu anlattı: 20 top
Beşiktaş kalecisi Emre Bilgin

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek Hatayspor maçında takımını yalnız bırakan Ersin Destanoğlu’nun yokluğunda, siyah-beyazlı kale özkaynak düzeninden gelen Emre Bilgin’e emanet edildi.

İlk defa forma giydi

Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyememesi ve Ersin’in de cezalı olması nedeniyle deknik direktör Önder Karaveli, bu sezon birçok maçta kadroda olmasına karşın süre almayan 18 yaşındaki Emre Bilgin’e şans verdi. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan genç oyuncu, Beşiktaş'a transferi hakkında konuştu. Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

"Golde biraz hatalıydım"

"Bu yaşta bu formayı giymek çok kıymetli. Çok gururluyum. Aileme, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Buralara gelmek, kolay olmadı. Çok şeyler yaşadım. 19.03 tarihinde maça çıktım. Bu da gurur verici. Keşke galibiyet de olsaydı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yediğimiz golde biraz hatalıydım. Sonra da böyle bir günde gol bulamadık."

"20 top karşılığında transfer oldum"

  • "Çocukluğumda bir hayal kurmuştum. 20 top karşılığında transfer oldum. Kurduğum hayalim de bugün gerçekleşti. Bir başka hayalim de uzun süre Beşiktaş formasını giyebilmek."

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