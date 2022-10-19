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Emre Demir Barcelona A Takım idmanında yer aldı

Kayserispor'dan, dünya devi Barcelona'nın B Takımı'na transfer olan Ümit Milli Futbolcu Emre Demir, bugün yapılan Barcelona A Takım idmanında yer aldı.

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Haber Merkezi İHA
Emre Demir Barcelona A Takım idmanında yer aldı
Emre Demir, Barcelona A Takım idmanında yer aldı

Barcelona, 23 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı Athletic Bilbao karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ümit Milli oyuncu Emre Demir, Barcelona A Takımı’nın bugün yaptığı antrenmanda yer aldı. 18 yaşındaki Türk yetenek, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona ile sözleşme imzalamıştı.

Serbest kalma bedeli 400 milyon euro

Barcelona'dan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olduğu bildirilmişti.

  • Kulüpten yapılan açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi:
  • "Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. Emre Demir'in serbest kalma bedeli ise 400 milyon Euro olarak belirlendi."

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