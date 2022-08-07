Emre Demir Barcelona'yı sırtladı: Büyük beğeni topladı

Katalonya Kupası'nda Barcelona B ile Tona karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barcelona 4-0 kazanırken, Türk oyuncu Emre Demir yıldızlaşan isim oldu.
Karşılaşmada 2 gol atan genç oyuncu, izleyenlerin büyük beğenisini toplarken, Emre'nin attığı gollerden sonra yapmış olduğu sevinç Lionel Messi'yi hatırlattı.
Emre Demir'in Tona karşısında attığı goller;
Barcelona B forması giyen Emre Demir, iyi performansını 2 golle süsledi.pic.twitter.com/GbGIXqrhDX
Barcelona B forması giyen Emre Demir, iyi performansını 2 golle süsledi.pic.twitter.com/GbGIXqrhDX— SPOR (@yenisafakspor) August 7, 2022