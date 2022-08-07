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Emre Demir Barcelona'yı sırtladı: Büyük beğeni topladı

Kayserispor'dan, dünya devi Barcelona'nın B Takımına transfer olan Emre Demir, attığı 2 golle Katalonya Kupası'nda yıldızlaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Demir Barcelonayı sırtladı: Büyük beğeni topladı
Emre Demir

Katalonya Kupası'nda Barcelona B ile Tona karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barcelona 4-0 kazanırken, Türk oyuncu Emre Demir yıldızlaşan isim oldu.

Karşılaşmada 2 gol atan genç oyuncu, izleyenlerin büyük beğenisini toplarken, Emre'nin attığı gollerden sonra yapmış olduğu sevinç Lionel Messi'yi hatırlattı.

Emre Demir'in Tona karşısında attığı goller;
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