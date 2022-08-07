Emre Demir Barcelona'yı sırtladı: Büyük beğeni topladı

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Ukrayna’dan gelen tahıl gemileri İstanbul Boğazı girişinde kontrol ediliyor

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü 2 gemi İstanbul Boğazı’nda ekipler tarafından kontrol ediliyor.