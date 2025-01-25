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Emre Kılıç'ta kırık tespit edildi

Emre Kılıç'ta kırık tespit edildi

13:3625/01/2025, Cumartesi
AA
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Emre Kılıç dünkü maçta 90 daika süre aldı.
Emre Kılıç dünkü maçta 90 daika süre aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildiği bildirildi.

Samsunspor'da Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildi.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının ilk yarısında yaşanan pozisyonda Emre Kılınç'ın sağ el ikinci parmak tarak kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.


Tecrübeli oyuncunun sağlık ekibinin müdahalesiyle karşılaşmayı tamamladığı aktarılan açıklamada, Emre Kılınç'ın cerrahi tedavisine bugün başlanacağı kaydedildi.







#Samsunspor
#Emre Kılıç
#Süper Lig

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