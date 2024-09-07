|
Spor

En mutlusu Bronckhorst

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yapıları transferlerden oldukça memnun. Taleplerinin büyük oranda karşılandığını gören Hollandalı teknik adam, bunun karşılığını saha sonuçlarıyla veriyor.

09:43 - 7/09/2024 суббота
Yeni Şafak
Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçın 5'ini kazandı.
Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçın 5'ini kazandı.

Kadrosunu büyük oranda tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yapılan transferlerden oldukça memnun. Yönetimle sürekli irtibat halinde olan Hollandalı teknik adam, taleplerinin karşılanması üzerine duyduğu memnuniyeti yönetim kuruluna iletti. Her fırsatta, kulüp yöneticileri ile uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Van Bronckhorst, yapılan transferlerin karşılığını verdi ve sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.


Önce hücum hattındaki eksikleri gideren ve Rafa Silva ile Immobile gibi iki yıldız ismi kadroya katan siyah-beyazlılar, daha sonra Paulista, Ndor, Uduokhai ve Joao Mario gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Beşiktaş, yerli olaraksa Emirhan Topçu ve Can Keleş'i kadrosuna kattı. Bu durum teknik heyetin raporuyla da örtüşürken, yaşanan uyum başarıyı da beraberinde getirdi.




Devam edecek

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, bu kulvarda sahaya çıkacak listesini UEFA'ya bildirdi. Ancak Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül'de sona eriyor. Siyah-beyazlıların sadece Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kullanabilecek de olsa yeni takviyeler yapmak istediği, bu nedenle takımdaki ayrılıkları beklediği öğrenildi. Aboubakar, Chamberlain ve Amartey'in ayrılığıyla birlikte siyah-beyazlılar en geç ocak ayında kadrosuna iki takviye daha yapacak ve yarışacağı 3 kulvarda da en iddialı takımlardan birisi olmak için mücadele verecek. Van Bronckhorst'un ise kanat beklerine takviye istediği öğrenildi.








#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#Süper Lig
#Avrupa Ligi
22 минут назад
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EMEKLİYE OVP İLE YENİ MAAŞ TABLOSU OLUŞTU! SSK ve BAĞ-KUR'lunun 2025 zamlı maaşları değişti: 12.500 TL maaş alanlar...