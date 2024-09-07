En mutlusu Bronckhorst

Kadrosunu büyük oranda tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yapılan transferlerden oldukça memnun. Yönetimle sürekli irtibat halinde olan Hollandalı teknik adam, taleplerinin karşılanması üzerine duyduğu memnuniyeti yönetim kuruluna iletti. Her fırsatta, kulüp yöneticileri ile uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Van Bronckhorst, yapılan transferlerin karşılığını verdi ve sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Önce hücum hattındaki eksikleri gideren ve Rafa Silva ile Immobile gibi iki yıldız ismi kadroya katan siyah-beyazlılar, daha sonra Paulista, Ndor, Uduokhai ve Joao Mario gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Beşiktaş, yerli olaraksa Emirhan Topçu ve Can Keleş'i kadrosuna kattı. Bu durum teknik heyetin raporuyla da örtüşürken, yaşanan uyum başarıyı da beraberinde getirdi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, bu kulvarda sahaya çıkacak listesini UEFA'ya bildirdi. Ancak Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül'de sona eriyor. Siyah-beyazlıların sadece Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kullanabilecek de olsa yeni takviyeler yapmak istediği, bu nedenle takımdaki ayrılıkları beklediği öğrenildi. Aboubakar, Chamberlain ve Amartey'in ayrılığıyla birlikte siyah-beyazlılar en geç ocak ayında kadrosuna iki takviye daha yapacak ve yarışacağı 3 kulvarda da en iddialı takımlardan birisi olmak için mücadele verecek. Van Bronckhorst'un ise kanat beklerine takviye istediği öğrenildi.