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Enes Ünal kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takım'da Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Haber Merkezi AA
Enes Ünal A Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı?
Enes Ünal, Lüksemburg maçında önemli gol pozisyonlarından yararlanamamıştı.

Enes Ünal, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Bugünkü Faroe Adaları yolculuğu öncesinde Enes'e yapılan son kontrollerde oyuncunun arka adalesinde maçta forma giymesini engelleyecek ciddiyette problem tespit edildi ve futbolcu kafileden ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.

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