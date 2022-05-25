Enes Ünal Getafe'de sezonun oyuncusu seçildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Getafe’de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, taraftarlar tarafından sezonun en iyi futbolcusu seçildi. Sezon boyunca attığı 16 golle takımının ligde kalma hedefine büyük katkıda bulunan, Getafe’nin en golcüsü Enes, “İspanya’daki en iyi sezonumu geçirdiğim için mutluyum” dedi.

"Kendimi özel hissettiriyor"

“Ben Messi veya özel bir futbolcu değilim, takım arkadaşlarım olmadan bu başarıyı elde edemezdim” diyen Enes, görevinin gol atmak olduğunu, takım arkadaşlarının yardımıyla hedefine ulaştığını ifade etti. Takımdaki herkesin “Enes’in gol atmasını istiyoruz” şeklindeki sözlerinin kendisini gururlandırdığını dile getiren milli futbolcu, “Bu, kendimi özel hissettiriyor” dedi.

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Kulübüyle 30 Haziran 2025’a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki milli futbolcu, Getafe’de attığı 16 golle kulüp tarihinde, bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Roberto Soldado (2009-2010) ile birlikte bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

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