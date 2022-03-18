Spor Milli Takıma yeniden seçilen Enes Ünaldan anlamlı gol
FUTBOL FUTBOL

Milli Takım'a yeniden seçilen Enes Ünal'dan anlamlı gol

Getafe'de harika işlere imza atan Enes Ünal gollerine devam ediyor. Milli oyuncu, Athletic Bilbao deplasmanında kaydetti golle krallık sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Benzema'nın 22 golünün arkasında 14 gole ulaşan Enes Ünal, İspanya'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Enes Ünal gol izle: Enes Ünalın gollerini izle: Getafe gol izle
Enes Ünal, La Liga'daki gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Getafe'de sergilediği performans ile taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Enes Ünal, İspanya'ya damga vurmaya devam ediyor.

Athletic Bilbao deplasmanında bir gol daha kaydeden Enes Ünal, gol sayısını 14'e yükseltti. Gol krallığında 1. sırada olan Benzema'nın 22 golü bulunurken, Enes Ünal takibine devam etti.

Enes Ünal'ın bu golünün ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Genç oyuncuya destek veren Türk taraftarlar, Enes'in sosyal medya hesaplarına yorum yağdırdı.
Lider Trabzon Rizede takıldı

Lider Trabzon Rize'de takıldı

Trabzonspor, Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Kutlamalar bir hafta uzayacak

'Kutlamalar bir hafta uzayacak'

Abdullah Avcı kaybettikleri maç sonrasında konuştu.
İşgal saldırılarında 24üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor

Enes Ünal'dan anlamlı gol

Enes Ünal'dan anlamlı gol

​Milli Takım'a seçildiği gün attı, büyük sevinç yaşadı.

Emre Mor şov yaptı

Emre Mor şov yaptı

Hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu.

Kadroda <br>yeni isimler var

Kadroda
yeni isimler var

A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Uzmanlar açıkladı: Kovid-19 beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.