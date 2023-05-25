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Spor

Enes Ünal'dan kötü haber

La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal'ın çapraz bağları koptu. 26 yaşındaki golcü sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

18:56 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Enes Ünal

Enes Ünal

La Liga'nın 36. haftasında deplasmanda Real Betis'i yenen Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal sakatlandı.


Tecrübeli golcü 11. dakikada yerini Latasa'ya bırakmıştı. Yapılan tetkikler sonucu Enes Ünal'ın çapraz bağları koptuğu tespit edildi.


26 yaşındaki golcü sosyal medya hesabından taraftarlar için mesaj yayınladı.


Ünal mesajında, "Herkese merhaba, size kötü bir haberim var. Dün akşamki pozisyonda çapraz bağım koptu. Hayat gizemli şekillerde hareket eder. Yalan olmasın, büyük bir hedef için çabalarken ve kendimi kariyerimde büyük adımlar atıyormuş gibi hissederken… Benim için büyük bir darbe oldu. Şimdi yapılacak 2 şey var. Takım arkadaşlarımı sonuna kadar desteklemek, ligde kalacağımızdan hiç şüphem yok. İkincisi ise operasyona hazırlanmak ve günden güne ilerlemek. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bunun kariyerimdeki başka bir zorluk olduğunu biliyorum. Pişman olmak benim için bir seçenek değil ve hayatımdan ve mesleğimin bu kısmından zevk almaya devam edeceğim. Mesajlarınız ve selamlarınız için hepinize teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.


#Enes Ünal
#Getafe
#çapraz bağı
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