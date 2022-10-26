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Enes Ünal'dan muhteşem gol: Frikikten attı

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Getafe deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Getafe'ye bir puanı getiren golü 43. dakikada milli oyuncu Enes Ünal kaydetti. 43. dakikada bir frikikte topun başına geçen Enes Ünal, attığı harika golle takımını maçta öne geçirdi. Enes Ünal'ın attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Enes Ünalın attığı golü izle: Getafe-Celta Vigo maçı Enes Ünal frikikten attı
Enes Ünal

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Getafe forması giyen milli oyuncu Enes Ünal, frikikten attığı golle karşılaşmaya damga vurdu.

Enes Ünal frikikten gol attı

Ligin alt sıralarındaki iki takımın mücadelesinde Getafe, 43. dakikada Enes Ünal'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Celta, karşılaşmanın 89. dakikasında Joseph Aidoo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Enes Ünal 84 dakika sahada kaldı

İlk 11'de sahaya çıkıp, 84. dakikada yerini Jaime Mata'ya bırakan milli futbolcu Enes, bu sezon La Liga'da 3. golünü attı. Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan Getafe 10 puanla 17.'likte kalırken, Celta Vigo ise 11 puanla 13. sıraya yükseldi.

Enes Ünal tarihe geçti

Enes Ünal, Nihat Kahveci'den sonra La Liga'da bir sezonda iki frikik golü atan 2. Türk oyuncu oldu.


Enes Ünal'ın attığı golü izle
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