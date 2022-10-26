Enes Ünal'dan muhteşem gol: Frikikten attı İspanya La Liga'nın 11. haftasında Getafe deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Getafe'ye bir puanı getiren golü 43. dakikada milli oyuncu Enes Ünal kaydetti. 43. dakikada bir frikikte topun başına geçen Enes Ünal, attığı harika golle takımını maçta öne geçirdi. Enes Ünal'ın attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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