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Spor

Enner Valencia kararını veriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde de gaza bastı. Enner Valencia'yı kadrosunda tutmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız golcünün son kararını bekliyor.

Haber Merkezi
09:27 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Enner Valencia Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Enner Valencia Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Enner Valencia kariyeriyle ilgili kararını bu hafta verecek. Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği ve yıllık 2.2 milyon dolardan 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme önerdiği 33 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli kulübe kararını bu hafta iletecek.


Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifleri alan Valencia, menajeri Gonzalo Vargas ile bir görüşme yaparak, geleceğiyle ilgili karanını verecek. Yönetimin Ekvadorlu golcü ve menajeriyle bugün bir araya gelerek, sözleşme yenileme konusunda bir kez daha görüşecek.


Yönetimin hedefi Valencia'yı kadroda tutmak. Brezilya ekibi Internacional da Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor ve tecrübeli golcünün vereceği kararı bekliyor. Valencia'nın Internacional ile ön protokol imzaladığı iddia edilmişti.







#Enner Valencia
#Fenerbahçe
#transfer haberleri
43 dakika önce
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