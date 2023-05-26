Enner Valencia kararını veriyor

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Enner Valencia kariyeriyle ilgili kararını bu hafta verecek. Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği ve yıllık 2.2 milyon dolardan 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme önerdiği 33 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli kulübe kararını bu hafta iletecek.





Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifleri alan Valencia, menajeri Gonzalo Vargas ile bir görüşme yaparak, geleceğiyle ilgili karanını verecek. Yönetimin Ekvadorlu golcü ve menajeriyle bugün bir araya gelerek, sözleşme yenileme konusunda bir kez daha görüşecek.





Yönetimin hedefi Valencia'yı kadroda tutmak. Brezilya ekibi Internacional da Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor ve tecrübeli golcünün vereceği kararı bekliyor. Valencia'nın Internacional ile ön protokol imzaladığı iddia edilmişti.























