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Spor
Enner Valencia son 7 sezonun en golcüsü
Enner Valencia attığı gollerle adını bu sezon sıkça duyurdu. 33 yaşındaki oyuncu, sezonun henüz yarısı geçmesine rağmen Niang, Sow ve Muriqi ile aynı gol sayısına ulaştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:35 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Valencia, Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu durumunda

Valencia, Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu durumunda

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, attığı gollerle sarı-lacivertli takımı sırtlıyor. Ligde 15 gol ve 4 asistlik skor katkısıyla dikkat çeken Ekvadorlu golcü, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirirken, sarı-lacivertli takımda son 7 sezonun en golcü ismi oldu.


3 oyuncuyu yakaladı

Geçtiğimiz sezonlarda 15 golün üzerine çıkan tek isim 2015-16 sezonunda 16 golle Van Persie olurken, Niang, iki kez Sow ve Muriqi 15'er gollü sezonlar yaşamışlardı. Valencia, henüz ligin ilk yarısı geride kalırken, Niang, Sow ve Muriqi ile aynı gol sayısına ulaştı.


2020 yılında Tigres'ten transfer edilen Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.





#Fenerbahçe
#Valencia
#Süper Lig
2 saat önce
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Enner Valencia son 7 sezonun en golcüsü
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