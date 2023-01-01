Enner Valencia son 7 sezonun en golcüsü

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, attığı gollerle sarı-lacivertli takımı sırtlıyor. Ligde 15 gol ve 4 asistlik skor katkısıyla dikkat çeken Ekvadorlu golcü, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirirken, sarı-lacivertli takımda son 7 sezonun en golcü ismi oldu.

Geçtiğimiz sezonlarda 15 golün üzerine çıkan tek isim 2015-16 sezonunda 16 golle Van Persie olurken, Niang, iki kez Sow ve Muriqi 15'er gollü sezonlar yaşamışlardı. Valencia, henüz ligin ilk yarısı geride kalırken, Niang, Sow ve Muriqi ile aynı gol sayısına ulaştı.