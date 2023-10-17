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Spor

Erden Timur'dan VAR iddialarına açıklık

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz sezon, "Elimde belgeler var her şeyi açıklayacağım" sözlerine açıklık getirdi.

22:46 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz sezon, "Elimde belgeler var her şeyi açıklayacağım" sözlerine açıklık getirdi.


Erden Timur'un açıklamaları:

"Lale Orta MHK Başkanı olduktan sonra! Lale Orta, 3 Şubat sabahı VAR odasına giriyor"


"Geçtiğimiz sezon açıklayacağım' dediğim şeylerden bir tanesi Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında Mert Hakan Yandaş'ın iptal edilen golü. Lale Orta o pozisyonu VAR odasında izleyip görüntüyü kaydedip Ali Koç'a gönderiyor. El tespit ediliyor. Özette el görüntüsü yok"


"Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını incelemek için. Hadi incelensin!"





#Galatasaray
#Erden Timur
#belge
6 dakika önce
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