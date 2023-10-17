Erden Timur'dan VAR iddialarına açıklık

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz sezon, "Elimde belgeler var her şeyi açıklayacağım" sözlerine açıklık getirdi.

"Geçtiğimiz sezon açıklayacağım' dediğim şeylerden bir tanesi Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında Mert Hakan Yandaş'ın iptal edilen golü. Lale Orta o pozisyonu VAR odasında izleyip görüntüyü kaydedip Ali Koç'a gönderiyor. El tespit ediliyor. Özette el görüntüsü yok"