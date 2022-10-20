Erdem Timur'dan sert hakem açıklaması: "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız!" Galatasaraylı yönetici Erden Timur, hakem atamalarına sert tepki gösterdi. Maçlara aynı hakemlerin verildiğini ifade eden Timur, "Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız!" dedi. Erden Timur ayrıca her hafta bütün takımlara yapılan haksızların GSTV'de ekrana getirileceğini açıkladı.

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