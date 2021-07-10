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Erdoğan Yeşilyurt 5 hafta yok

Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt’un sakatlığından dolayı ameliyat edildiği ve 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Erdoğan Yeşilyurt 5 hafta yok
Geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 3 gol atarken 5 de asist kaydetti.

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erdoğan Yeşilyurt'un diz artroskopisi ameliyatının Acıbadem Kayseri Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, başarılı geçen operasyonun ardından Erdoğan Yeşilyurt'un 15 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, üç hafta sonra da koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

Kırmızı-beyazlı futbolcunun yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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