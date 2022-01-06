Spor Erencan Yardımcı Süper Lig yolunda "10 katına satabiliriz"
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Erencan Yardımcı Süper Lig yolunda: "10 katına satabiliriz"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray'dan transfer edilen Erencan Yardımcı'ya teklifler olduğunu açıklarken, genç oyuncuyu 10 katına satabileceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Erencan Yardımcı Süper Lig yolunda: 10 katına satabiliriz
1.88 boyundaki Erencan, sağ ayağını kullanıyor.

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı'nın Süper Lig'den talipleri olduğu belirtildi. Asbaşkan Fatih Kulaksız, Hatayspor ve Alanyaspor'un 19 yaşındaki santrforu istediğini söyledi.

"Erencan ile ilgili kararı vereceğiz"

Radyospor'a konuşan Kulaksız, "Erencan Yardımcı olayından sonra Galatasaray'dan transfer yapmaya çekiniyoruz. Erencan'ı şu anda Süper Lig'den Hatayspor ve Alanyaspor kiralık istiyor. 1. Lig'den de Adanaspor kiralık istiyor. 3 takımın da futbol şube sorumluları ile görüştük. Erencan ile ilgili kararı vereceğiz. Umut Bulut'un o pozisyondaki performansından dolayı Erencan çok fazla forma şansı bulamadı. Erencan'a da bize de transfer sürecinde çok haksızlık yapıldı. Erencan'ı belki de aldığımız ücretin 10 katına satacağız. Pa Dibba ile sohbet ederken 'Avrupa'nın en önemli kulüplerinde oynar' demişti. Erencan tekrardan Galatasaray'a döner mi? Bununla ilgili hukuki şartları incelememiz lazım" dedi.

Transferi olay olmuştu

Erencan Yardımcı, 2020-2021 sezonu devre arasında 475 bin euro karşılığında Galatasaray'dan transfer edilmişti. Genç oyuncuya ödenen bonservis bedeli tartışmalara neden olmuştu.

Erencan, bu sezon Eyüp'te 2'si ilk 11 olmak üzere 9 maçta görev aldı ve 2 gol 1 asist kaydetti.

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