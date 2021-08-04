​Eren’in anısına!​

TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki varsın Eren” filmi, 2017 yılında PKK’lı teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41. yaş gününde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını anlatıyor. TRT, Eren Bülbül ile birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’e ‘İyi ki varsınız’ diyebilmek adına hayatlarını konu edinen sinema filmini bu yıl beyaz perdeye taşımayı planlıyor. “Kesişme; İyi ki varsın Eren” ismiyle beyaz perdeye taşınacak filmin çekimlerinde Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür de rol aldı.

Bordo-mavili taraftarların ilgi odağı olan genç futbolcu, çekimler tamamlandıktan sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. İki kahraman şehidimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in hayatını anlatan “Kesişme; İyi ki varsın Eren” filminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Abdülkadir Ömür, kendisine böyle güzel ve anlamlı bir projede yer alma şansı verildiği için onur duyduğunu söyledi. Trabzon’un yaylalarında Eren Bülbül’ün futbol takımında yedek oyuncu rolünde olan ve Eren’in ağabeyinin sakatlanması sonucu oyuna giren Abdülkadir Ömür, filmde gerçek ismiyle anılıyor.

TRT ve gişe rekortmeni “Ayla”, “Müslüm” ile “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” gibi başarılı yapımlara imza atan Mustafa Uslu tarafından hazırlanan “Kesişme; İyi ki varsın Eren” sinema filminin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, müziklerini ise Fahir Atakoğlu yapıyor.