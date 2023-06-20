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Spor

Ergin Ataman resmen açıklandı

Yunanistan Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos, başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getirdi.

13:52 . 20/06/2023 Salı
AA
Ergin Ataman'ın 2 Euroleague kupası bulunuyor

Ergin Ataman'ın 2 Euroleague kupası bulunuyor

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Açıklamada, Ataman'ın kariyerine, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına dair bilgiler paylaşıldı.


Ergin Ataman yaptığı ilk açıklamada, "Panathinaikos'un başantrenörü olarak buradaki hislerim kesinlikle harika. OAKA Arena'da rakip olarak bulundum ama şimdi hep birlikte büyük hedeflerle hazırız" dedi.

Panathinaikos'un Avrupa'nın en büyük takımlarından biri olduğunu belirten Ataman, "Şimdi başarılarla dolu yıllara geri dönme zamanı. Bu arena dolu olacak. Dimitrios Giannakopoulos ve tüm kulüple birlikte her şey için savaşacak güçlü bir takım yaratmak istiyoruz. Atina'yı seviyorum, bunu herkes biliyor ama buraya tatil için gelmedim. Ben kazanan bir koçum ve bu yıl hariç son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Ve şimdi Panathinaikos ile OAKA Arena'da bunları tekrarlayacağım konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.


Ataman, OAKA Arena'daki ilk iç saha maçını nasıl beklediğiyle ilgili soruya ise, "Dolu olacağından eminim. Yalnız olmayacağım. Büyük ve güçlü bir kadromuz olacak. Transfer dönemindeyiz. Kazanan, mükemmel bir takım yaratmak için çalışıyoruz. Dolu tribünleri seviyorum, harika atmosferi seviyorum" yanıtını verdi.


Panathinaikos Ergin Ataman'ı bu videoyla açıkladı:




#Ergin Ataman
#Panathinaikos
#EuroLeague
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