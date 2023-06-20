Ergin Ataman resmen açıklandı

Panathinaikos'un Avrupa'nın en büyük takımlarından biri olduğunu belirten Ataman, "Şimdi başarılarla dolu yıllara geri dönme zamanı. Bu arena dolu olacak. Dimitrios Giannakopoulos ve tüm kulüple birlikte her şey için savaşacak güçlü bir takım yaratmak istiyoruz. Atina'yı seviyorum, bunu herkes biliyor ama buraya tatil için gelmedim. Ben kazanan bir koçum ve bu yıl hariç son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Ve şimdi Panathinaikos ile OAKA Arena'da bunları tekrarlayacağım konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.