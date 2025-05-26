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Erik ten Hag Bayer Leverkusen'le sözleşme imzaladı

Erik ten Hag Bayer Leverkusen'le sözleşme imzaladı

13:2926/05/2025, Pazartesi
AA
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Erik ten Hag son olarak Manchester United'ı çalıştırmıştı.
Erik ten Hag son olarak Manchester United'ı çalıştırmıştı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.


Son olarak Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, Bayer Leverkusen'de 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Ten Hag daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ı da çalıştırdı.


Bayer Leverkusen'den ayrılan İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaşmıştı.



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