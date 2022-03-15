Spor Eriksen yeniden milli takıma çağrıldı
FUTBOL FUTBOL

Eriksen yeniden milli takıma çağrıldı

EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maçta kalp rahatsızlığı geçiren Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, yeniden Danimarka Milli Takımı'na seçildi. Ayrıca Süper Lig'den Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius ve Galatasaraylı savunma oyuncusu Victor Nelsson'da Danimarka Milli Takımı'na davet edildi. Sarı-kırmızılı formayı giyen bir diğer isim Omar Elabdelloui'de ülkesi Norveç'in Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Eriksen yeniden milli takıma çağrıldı
Christian Eriksen

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçı sırasında Christian Eriksen baygınlık geçirmiş, ardından Inter ile olan sözleşmesi feshedilmişti.

Eriksen daha sonra Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sözleşme imzalamıştı. Geçirdiği kalp krizinin ardından futbola dönen Christian Eriksen, Danimarka Milli Takımı'na çağırıldı.

Danimarka'nın 23 kişilik kadrosunda Galatasaray 'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson ve Trabzonspor 'un golcüsü Andreas Cornelius da yer aldı. Sarı-kırmızılıların bir başka ismi Omar Elabdelloui ise Norveç’in, Slovakya ve Ermenistan mücadelelerinin kadrosuna seçildi. Omar, 1.5 yıl sonra milli formayı giymiş olacak.
Camide duygulandıran not

Camide duygulandıran not

"Ona teşekkür edip, hediye vermek istiyorum"
Efsane hangardan çıkıyor

Efsane hangardan çıkıyor

​Tüm dünya merakla bekliyordu: Tarih belli oldu.
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiyeye Patriot verilmemesi hataydı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Batılı ülkelere Rusya-Ukrayna savaşı tepkisi.

Altın almayı durdurdu

Altın almayı durdurdu

​Rusya Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar.

Çavuşoğlu: Bugün ya da yarın tahliye için güzel haberi bekliyoruz.

​En'lerin köprüsünde hummalı hazırlık.

Bu kış kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.