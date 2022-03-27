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Eriksen'den milli takıma muhteşem dönüş

Geçirdiği kalp krizi sonrası yeşil sahalardan bir süre uzak kalan Christian Eriksen, 9 ay sonra milli takım formasıyla çıktığı ilk maçta oyuna girdikten iki dakika sonra golünü attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eriksenden milli takıma muhteşem dönüş
Eriksen

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında Finlandiya ile oynanan maçta kalp krizi geçirerek futbol sahalarından uzun süre ayrı kalan Christian Eriksen, milli formayla 9 ay sonra çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Hollanda'nın Danimarka'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci yarıda oyuna giren Eriksen 47. dakikada şık bir gole imza attı ve milli takıma rüya gibi bir dönüş yapmış oldu.

Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan gollerini 17 ve 71. dakikalarda Bergwijn, 29. dakikada Nathan Ake, 37. dakikada penaltıdan Memphis Depay kaydetti. Danimarka'nın golleri ise 20 dakikada Vestergaard ve 47. dakikada Eriksen'den geldi.

Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson maça 11'de, Trabzonsporlu Cornelius ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

11 maçtır yenilmiyor

Danimarka'yı 4-2 yenen Hollanda, yeni bir rekorun sahibi oldu. Portakallar, sahasında oynadığı üst üste 11. maçını da kazandı ve evindeki en uzun seriyi yakaladı.
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