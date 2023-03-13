Erken gol her şeyi değiştirir

Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmaya ilk dakikasından itibaren ön bölgede şiddetli presle başlayacak. Hücum bölgesindeki futbolcuarın yanı sıra orta saha oyuncuları da baskıya katılacak. 2. ve 3. bölgede kapılacak toplarla hızlı şekilde atağa çıkılacak. Sevilla savunmasının baskı yapıldığında top kaybettiğini analizlerle oyuncularına gösteren Jesus, erken golle sonuca gitmek istiyor.

Sevilla'nın ilk maçta aldığı skorun avantajıyla oyunu kendi sahasında kabul ederek hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalışacağını belirten Jesus, maç boyunca en az hatayla ve maksimum konsantrasyonla oynamalarını gerektiğini vurguladı. Tecrübeli teknik adam, rakibin savunmanın arkasına atacağı paslara karşı savunma oyuncularını da uyardı.