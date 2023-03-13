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Spor

Erken gol her şeyi değiştirir

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin rövanşında perşembe günü, İspanyol ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularına maç hakkında uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi
09:16 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de çalışmalar ara vermeden devam ediyor

Fenerbahçe'de çalışmalar ara vermeden devam ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda 2-0'ın rövanşında İspanyol ekibi Sevilla ile perşembe günü yapacakları rövanş maçı öncesi taktiğini belirledi.


Şiddetli pres devam edecek

Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmaya ilk dakikasından itibaren ön bölgede şiddetli presle başlayacak. Hücum bölgesindeki futbolcuarın yanı sıra orta saha oyuncuları da baskıya katılacak. 2. ve 3. bölgede kapılacak toplarla hızlı şekilde atağa çıkılacak. Sevilla savunmasının baskı yapıldığında top kaybettiğini analizlerle oyuncularına gösteren Jesus, erken golle sonuca gitmek istiyor.


Kontra ataklara dikkat

Sevilla'nın ilk maçta aldığı skorun avantajıyla oyunu kendi sahasında kabul ederek hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalışacağını belirten Jesus, maç boyunca en az hatayla ve maksimum konsantrasyonla oynamalarını gerektiğini vurguladı. Tecrübeli teknik adam, rakibin savunmanın arkasına atacağı paslara karşı savunma oyuncularını da uyardı.




#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Sevilla
44 dakika önce
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Erken gol her şeyi değiştirir
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