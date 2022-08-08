Erling Haaland golle başladı

Dünya

Alman Kiracılar Birliği Başkanı Siebenkotten: Milyonlarca insan yüksek gaz fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyecek

Rusya Ukrayna savaşının beraberinde getirdiği enerji krizi, Avrupa’yı sarsmaya devam ediyor. Elektrik ve gaz fiyatlarının hızla artmasına dikkat çeken Alman Kiracılar Derneği Başkanı Lukas Siebenkotten, tüm hanelerin en az üçte birinin büyük sorunlarla karşılaşacağı konusunda uyardı. Siebenkotten, "Milyonlarca insan yüksek gaz fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyecek. Burada çok fazla insandan bahsediyorum. Milyonlarca insandan!" ifadelerini kullandı.