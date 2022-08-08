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Erling Haaland golle başladı

Premier Lig'in ilk haftasında West Ham United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Maça mavilerin yeni golcüsü Haaland damga vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erling Haaland golle başladı
Erling Haaland, Premier Lg'de ilk maçına çıktı.

Manchester City, West Ham United'ı 2-0 yenerek Premier Lig'e galibiyetle başladı.

Manchester City'nin gollerini 36 ve 65. dakikada Erling Haaland atarken, 22 yaşındaki Norveçli yıldız Premier Lig'de City formasıyla ilk gollerini kaydetmiş oldu.

  • Erling Haaland, Borussia Dortmund formasıyla sahaya çıktığı 89 maçta, 86 gol atıp 23'te asist yapma başarısını göstermişti.

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