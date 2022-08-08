Erling Haaland golle başladı

Manchester City, West Ham United'ı 2-0 yenerek Premier Lig'e galibiyetle başladı.
Manchester City'nin gollerini 36 ve 65. dakikada Erling Haaland atarken, 22 yaşındaki Norveçli yıldız Premier Lig'de City formasıyla ilk gollerini kaydetmiş oldu.
- Erling Haaland, Borussia Dortmund formasıyla sahaya çıktığı 89 maçta, 86 gol atıp 23'te asist yapma başarısını göstermişti.
Erling Haaland & Kevin De Bruyne iş birliği 👇pic.twitter.com/8yvLlXqRDP
Erling Haaland & Kevin De Bruyne iş birliği 👇pic.twitter.com/8yvLlXqRDP— SPOR (@yenisafakspor) August 8, 2022