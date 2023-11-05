Erman Toroğlu: Mete Kalkavan bir gruba hizmet ediyor!

Trabzonspor'un Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta hakem Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mete Kalkavan skandal bir yönetime imza attı. Küçük ve ekibi, verdiği ve vermediği kararlarla maçın önüne geçti. Futbol yorumcuları, derbideki hakem yönetimini 'rezalet' olarak nitelendirdi.





Eski hakemlerden Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ve Fırat Aydınus'un Zorbay Küçük hakkındaki yorumları şu şekilde:





Ahmet Çakar: Bu kadar kollanma görmedim





"Hakem ve TFF dua etsin Trabzon maçı kazandı. Maç 3-3 bitseydi Trabzon'da haklı olarak millet yürüyüşlere başlamıştı. Trabzonspor, hakeme rağmen Fenerbahçe'nin süksesini bozdu. Hepsi hata, birçok kararı hatalı. Hiçbir derbide bu geceki kadar bir takımın bilerek veya bilmeyerek kollandığına ve diğer takımın bu kadar ezildiğine şahit olmadım. 4 tane majör hata var. Onuachu'nun golü, gol. Enis Destan'ın attığı gol, babalar gibi gol. Fenerbahçe yatsın kalksın Zorbay Küçük'e teşekkür etsin. Normal şartlarda Osayi, Adana Demirspor maçında oynamayacaktı. Balıklama atıyor kendini. Onuachu'nun golünde faul varsa her korner golünde faul gösteririm size. Enis Destan'ın golünde faul varsa, dün Nelsson'un Kasımpaşalı oyuncuya yaptığı da penaltı. Bir de buna VAR müdahale ediyor. Mete Kalkavan ağır sınıfta kaldı. Bir maç, böyle 'soykırımvari' yönetilemezdi."





Ahmet Çakar





Erman Toroğlu: Hakemliği bırakan bir gruba hizmet ediyor





"Zorbay Küçük, düzgün bir çocuk ama Mete Kalkavan başka bir adam! Hakemliği bırakan, bir gruba hizmet eden bir adam! Zorbay'ı bu grup zamanında bitirmek istedi."









Fırat Aydınus: Şuursuz yönetim





"Zorbay Küçük, her iki takım için de çok büyük hatalar yaptı. Standartı olmayan bir yönetim sergiledi. Verdiği, vermediği, veremediği kartlarda hatalar yaptı. Maç öncesindeki ortamın etkisini damarlarına kadar yaşadı, belli. Zorbay'ın gözlerinin içine baktığında şuursuz bir yönetimi vardı. Ne yaptığını bilmiyordu. O kadar dağınıktı. Zorbay Küçük'e suç bulmuyorum. Neresine yakarsa yaksın, yapay zeka şimdi kınayı yaksın. Antalyaspor-Galatasaray maçından sonra o performansla, her iki takım için de hatalar yapmışken cezadan sonra çıkıp bu maça verirsen ve maç öncesi bile bile verirsen, hiç hazırlamazsan yapay zeka olarak bu sonuca katlanırsın. Ben yapay zekaya söylüyorum, iki senedir yapay zeka atıyor ya maçlara... Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi."





Fırat Aydınus



























