Erman Toroğlu: "TFF maç oynanırken kural değiştirdi"

Zouhair Feddal bedelsiz olarak transfer edilmişti.
Eski hakem ve futbol yorumcusu ErmanToroğlu, birçok kişinin bilmediği bir detayı paylaştı. Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) mart ayında kural değişikliğine gittiğini söyledi.
A Spor'da açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, devre arasında Alanyaspor'un Real Valladolid'den transfer ettiği Zouhair Feddal'ın İspanya'daki 3 maçlık cezasının TFF tarafından çıkarılan kuralla kaldırıldığını anlattı. Mart ayında yapılan bu kural değişikliğiyle, oyuncunun maçlarda oynayabildiğini söyledi. Toroğlu'nun açıklamalar şu şekilde:
"Alanyaspor, İspanya'dan bir oyuncu transfer ediyor Zouhair Feddal. Bu oyuncu, İspanya'da kupa maçında atılıyor ve 3 maç ceza alıyor. Türkiye'ye geldiğinde 'Oynayamazsın 3 maç' diyorlar. Alanyasporlu yöneticiler rica ediyorlar. Federasyon diyor ki, "Bize getirin, bakarız." Kulüpler Birliği'ne gidiyor. Bazı başkanlar itiraz ediyor. Bazıları, 'Olsun' diyor. Artık nasıl oluyorsa. Dosya TFF'ye gidiyor. Mart ayında bu karar değişiyor. '4 maça kadar kırmızı kart gördüğün kategoride uygulanacak kuralı' geliyor. Normalde böyle değildi. Hani maç oynanırken kural değişmezdi TFF? Beşiktaş itiraz ettiğinde, 'Bu artık oynandı, bu kural değişmez' diyordunuz. O zaman siz bunu yönetim kurulu olarak değiştirebiliyorsunuz. Bunu değiştirebiliyorsanız, o zaman Beşiktaş'ta ısrar ederse değiştirebilir."