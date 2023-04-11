Erman Toroğlu: "TFF maç oynanırken kural değiştirdi"

"Alanyaspor, İspanya'dan bir oyuncu transfer ediyor Zouhair Feddal. Bu oyuncu, İspanya'da kupa maçında atılıyor ve 3 maç ceza alıyor. Türkiye'ye geldiğinde 'Oynayamazsın 3 maç' diyorlar. Alanyasporlu yöneticiler rica ediyorlar. Federasyon diyor ki, "Bize getirin, bakarız." Kulüpler Birliği'ne gidiyor. Bazı başkanlar itiraz ediyor. Bazıları, 'Olsun' diyor. Artık nasıl oluyorsa. Dosya TFF'ye gidiyor. Mart ayında bu karar değişiyor. '4 maça kadar kırmızı kart gördüğün kategoride uygulanacak kuralı' geliyor. Normalde böyle değildi. Hani maç oynanırken kural değişmezdi TFF? Beşiktaş itiraz ettiğinde, 'Bu artık oynandı, bu kural değişmez' diyordunuz. O zaman siz bunu yönetim kurulu olarak değiştirebiliyorsunuz. Bunu değiştirebiliyorsanız, o zaman Beşiktaş'ta ısrar ederse değiştirebilir."