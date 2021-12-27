Spor Erman Toroğlundan yıldız futbolcuya övgü dolu sözler
FUTBOL FUTBOL

Erman Toroğlu'ndan yıldız futbolcuya övgü dolu sözler

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir televizyon programında Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik hakkında övgü dolu sözler kullandı. Toroğlu; Hamsik hakkında, "Büyük takımlar, alacaksanız böyle adam alın" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Erman Toroğlundan Marek Hamsike övgü dolu sözler
Erman Toroğlu

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik, izleyenleri etkilemeye devam ediyor. Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen 34 yaşındaki oyuncu hem saha içi hem saha dışı davranışlarıyla herkese örnek oluyor.

"Topun içine çip mi koyuyor?"

A Spor'da yayınlanan bir programda konuşan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Marek Hamsik hakkında övgü dolu sözler kullandı. Toroğlu, "Bir futbolcu izliyorum inanılır gibi değil ya. Hamsik denen adam. Ayağının içine bir çip mi koyuyor? Topun içine de koyuyor çaktırmadan herhalde. Kafaya lazımsa kafaya atıyor 30 metre, ayağa lazımsa ayağa atıyor, öne lazımsa öne atıyor, arkaya lazımsa arkaya atıyor. Bir de adam tam beyefendi. Kendi arkadaşlarına abilik yapıyor, rakibe terbiyesizlik yapmıyor, hakemle oynamıyor. Daha da önemlisi teknik adamın, sahadaki eli ayağı. Radar gibi adam. Büyük takımlar, alacaksanız böyle adam alın" ifadelerini kullandı.

  • Marek Hamsik bu sezon Süper Lig'de 17 maçta, 2 gol ve 4 asistle oynadı.
Dünya boş her şey yalan

'Dünya boş her şey yalan'

Başına gelmeyen kalmadı: Altı yıldır 2 metrelik teknede yaşıyor...
Verdiği mücadele yürek ısıtıyor

Verdiği mücadele yürek ısıtıyor

​11 yaşındaki Ömer dondurucu soğukta çobanlık yapıyor.
Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiyenin doktoru Ömer Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı

İçişleri Bakanı Soylu İBB'deki terör teftişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı.

​Birbirlerinden gizli çalışıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.