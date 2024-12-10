Ernesto Valverde'den Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, yarın saat 18.30'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.





Son antrenmanını kendi tesislerinde yapan kırmızı-beyazlılar, bugün İstanbul'a geldi. Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





'En iyisini yapmaya çalışacağız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Athletic'i favori görmesinin hatırlatılması üzerine Valverde, "Çok fazla değişiklikler yaptık. Kısa zamanda çok maç oynadık. Dzeko ve En-Nesyri gibi oyuncuları var geniş kadrolara sahipler. Fenerbahçe kendi liginde de çok güçlü. Biz de o yüzden en iyisini yapmaya çalışacağız"

'Çok dikkat etmeliyiz'

“Fenerbahçe büyük bir takım. Mourinho gibi dünya çapında bir hocaya sahipler. Madrid'de yaptıkları hala aklımda. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilirdi. O son dakikada penaltı golünü yemeselerdi. Çok kaliteli bir takım. Tadic, En-Nesyri ve Maximin gibi oyunculara sahipler. Alanlarda çok değişiklik yapabiliyorlar. Çok dikkat etmeliyiz. Yarın taraftarın da baskısıyla bir maç olacak”





'Fenerbahçe derbide hak ettiği bir maç oynadı'

"Evet derbiyi izledim. Çok güçlü bir derbi oldu. Fenerbahçe de oldukça iyi oynadı. Derbiyi küçük detaylar belirler. Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe hak ettiği, kazanabileceği bir maç oynadı" yanıtını verdi.















