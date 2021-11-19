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Erol Bilecek: Hedefimiz 3 puan

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile yapacakları derbide tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Bilecik, "Derbide tek hedefimiz 3 puanı almak. İnşallah pazar akşamı zafer bizim camiamızın olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Erol Bilecek: Hedefimiz 3 puan
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacakları müsabaka öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz 3 puan almak"

Derbiye hazır olduklarını belirten Bilecik, "Moral ve motivasyonumuz son derece yüksek. Futbolcular ellerinden geleni yapacak. Diliyorum ki futbol şansı da yanımızda olur. Sahada terimizin son damlasına kadar 90 dakika boyunca savaşan 11 futbolcumuzun olacağı açık ve net. Bunun bir bayrama ve şölene dönüşmesi gerekir. Değerli ve emsalsiz taraftarımız yeter ki desteğini esirgemeden bizlerle paylaşsın. Derbide tek hedefimiz 3 puanı almak. İnşallah pazar akşamı zafer bizim camiamızın olsun." ifadelerini kullandı.

  • "Hakemi değil, güzel oyunları konuşmamız gerekir"
  • Karşılaşmada görev alacak hakemlerden iyi bir yönetim beklediklerini aktaran Erol Bilecik, "Hakemlerin tarafsız olması gerekiyor. Avrupa'nın ve dünyanın sayılı derbilerinden biri oynanacak. Futbolcular ile teknik ekiplerden daha fazla görev ve sorumluluk maçı yönetecek hakemlerde. Derbilerin objektif, adaletli, tarafsız bir şekilde ve hiçbir baskı altında olmadan yönetilmesi gerekir. Bu derbide idare eden bir hakem grubu görmek istemiyoruz. Sadece futbolun oynandığı ve pozisyonlara odaklanarak yönetilen bir maç olmasını diliyoruz. Maç bittikten sonra hakemi değil, güzel oyunları konuşmamız gerekir." şeklide görüş belirtti.

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