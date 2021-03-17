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Erol Bulut'tan derbi rotasyonu

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde kadroda revizyona gidiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde rotasyona gidecek. Kart cezalısı olduğu için geçen hafta forma giyemeyen Valencia ilk 11’e dönecek. Ekvadorlu oyuncunun dönmesi teknik heyetin elini rahatlattı.

Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ün yerine sağ bekte Nazım Sangare oynayacak, sol bekte ise Novak’ın yerine de Caner’in görev yapması bekleniyor. Stoperde ise Serdar Aziz-Attila Szalai savunmada değişmeyen iki isim olacak. Orta sahada Sosa, Mert Hakan, Ozan, Gustavo, İrfan Can ve Pelkas, Bulut’tan forma bekliyor.

Orta saha kurgusu da değişiyor

Teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde orta saha kurgusunda da değişikliğe gitmeyi planlıyor. Sosa’yı yedek kulübesine çekmeyi planlayan Bulut, ön liberoda Gustavo’ya şans tanıyacak. Brezilyalı oyuncunun yanında Mert Hakan oynayacak. İrfan Can da bu ikilinin önünde 10 numarada görev yapacak.

  • İrfan Can’ı derbiye özel olarak hazırlayan Bulut’un, Pelkas’ı ise yine sol kanatta görevlendireceği, diğer kanatta ise Osayi-Samuel’in oynayacağı öğrenildi. Forvette ise bu kez Valencia’nın görev yapacağı ifade edildi.

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