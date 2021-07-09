Erol Bulut'tan Fenerbahçe itirafı

Teknoloji

Android Jelly Bean'de Google Play Servisleri'ne destek kesiliyor

Google, bundan 10 yıl önce duyurulan Android sürümü Jelly Bean için Google Play Servisleri'ne olan desteği sonlandırıyor. Yani aslında Jelly Bean kullanan kişilerin artık Google Play Servisleri'nden yararlanmak için telefonunu güncellemesi zorunlu hale geliyor.