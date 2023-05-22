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Spor

Ersin Destanoğlu ameliyat oldu

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, akut apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi.

17:40 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Ersin'in hastaneden fotoğrafı paylaşıldı.

Ersin'in hastaneden fotoğrafı paylaşıldı.

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ameliyat edildiğini duyurdu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu'na akut apandisit teşhisi konmuş olup, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.


Sağlık durumu iyi olan Ersin'in rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı aktarıldı.





#Beşiktaş
#Ersin Destanoğlu
#Murat Gönenç
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