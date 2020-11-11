Ersun Yanal Antalyaspor'da: Sözleşme süresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3,5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında olacak.

Ersun Yanal bugün açıklanacak

Kulüp gün içerisinde sosyal medya hesabından gerçekleştireceği açıklamayla yeni teknik direktörünü taraftarına açıklayacak.

Murat Süğlün Ersun Yanal'ı duyurmuştu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan birisi. Bu akşam teknik direktörümüzü belirleyip, yarın antrenmanda yeni hocamızın olmasını planlıyoruz. Milli aranın takımımıza iyi geleceğini, yeni hoca ile adaptasyon sürecini kısa sürede atlatacağımızı düşünüyoruz. Teknik direktör konusunda görüşmelerimiz yoğun devam ediyor. Ersun hoca ile de görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Resmen açıklandı: Ersun Yanal ile görüşüyoruz Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, milli maç nedeniyle lige verilen arada kısa sürede teknik direktörü belirleyip, takımın adaptasyon sürecini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyor. Takımın yarın başlayacağı antrenmanlarda yeni teknik direktörün de yer almasını planlayan yönetim görüşmelere hız verdi. Görüşme yapılan teknik adamlar arasında Ersun Yanal ismi ön plana çıktı."Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan birisi"Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan birisi. Bu akşam teknik direktörümüzü belirleyip, yarın antrenmanda yeni hocamızın olmasını planlıyoruz. Milli aranın takımımıza iyi geleceğini, yeni hoca ile adaptasyon sürecini kısa sürede atlatacağımızı düşünüyoruz. Teknik direktör konusunda görüşmelerimiz yoğun devam ediyor. Ersun hoca ile de görüşmelerimiz sürüyor" dedi.Samet Aybaba Süper Lig'e geri döndü



