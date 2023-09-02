Ertuğrul Doğan: 1.4 milyar TL borç ödedik

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 209. sayısına açıklamalarda bulundu.





Bordo-mavili kulübün 56. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Doğan, Trabzonspor'un geçmişten bugüne örnek ve önder olma değerlerini taşıdığını ifade ederken, kulüp tarihinde yeri ve izi olanlardan aldıkları emaneti sorumlulukla taşıyacaklarını belirtti. Sürdürülebilir başarı için ekonomik yapının önemli olduğunu kaydeden Doğan, "Her sezon takımı yeniden yıkıp yapmak ekonominize büyük zararlar verirken sahada da başarısız olabiliyorsunuz" dedi.





Başkan Doğan, yönetime geldikleri günden bu yana borç ödediklerini belirterek, "Geldiğimiz günden bu yana 1.4 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirdik. Bu miktardaki ödemeye rağmen borcumuz 1 lira azalmadı. Döviz kuru ve faizde yaşanan yükselişler bütün kulüpleri olduğu gibi bizi de olumsuz etkilemektedir. Buradan çıkışımızın yolu takımımızın maaş bütçesini dengelemek, oyuncu satışı ve sponsorluklardır. Yabancı sayımızın fazlalığından dolayı oyuncu göndermeden alamıyoruz. Süreç zor ancak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.





"Dengeli ve seviyeli ilerleme"





Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu düzeltmek için yüksek maliyetli transferler yapmamakta yönetim olarak kesinlikle kararlı olduklarını ve bundan taviz vermeyeceklerini belirterek, "Camiamız şunu bilsin ki ne yüksek bonservisli oyuncular alacağız ne de aldıklarımıza astronomik maaşlar ödeyeceğiz. Dün ödedik, bugün bedel ödüyoruz. Yarınlarımızda aynı bedeli ödememek için 'dengeli' ve 'seviyeli' ilerleyeceğiz. Bu konuda kesin kararlıyız. Takımımızın yeniden yapılandırılması kapsamında transferleri gerçekleştireceğiz. Gerek altyapımız gerekse A Takımın sürekli üreteceği, yarışacağı ve başarıya ulaşacağı organizasyona sahip bir yapıya orta vadede kavuşacağımıza inanıyorum. Sizler de inanın" ifadelerini kullandı.





"Takımınıza sahip çıkın"





Stadyum için yapılan isim sponsorluk anlaşmasının hedefleri gerçekleştirmede itici güç olacağını söyleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sponsorluk anlaşmaları için de çalıştıklarını açıkladı. Taraftarlardan destek isteyen Doğan, "Her yeni sezon yeni bir umut demektir. Sizlerden ricam takımınıza destek olmanız, kulübünüze sahip çıkmanızdır. Birlikte her türlü zorluğun altından kalktığımızı defaatle gösterdik. Bugünlerde o günlerdir. Gerek forma gerek kombine alarak desteklerinizi bekliyorum" diye konuştu.















