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Ertuğrul Doğan: "3-4 transfer yapacağız"

Süper Lig'de 39 puanla şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Trabzonspor'da, Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda kadrolarına 3-4 takviye yapacaklarını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Ertuğrul Doğan: 3-4 transfer yapacağız
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda kadrolarına 3-4 takviye yapacaklarını söyledi.

"Takviye yapacağız"

Doğan, gazetecilere, transfer çalışmalarında çok önemli mesafe kat ettiklerini anlatarak, "Üzerimize düşen görevleri yapıp tüm takviyeleri 15-20 gün içerisinde kadroya katacağız. 3-4 takviye yapacağız gibi gözüküyor. Hocamızın istediği oyuncuları alacağız. Ondan sonra da hocamız bu işin üstesinden gelecektir" dedi.

"Maç maç gitmek lazım"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise Doğan, "Baştan beri söylüyorum, başkanımız da hocamız da söylüyor. Maç maç gitmek lazım, 3 puan 3 puan bakmak lazım. Hiçbir şey almış veya kazanmış değiliz. Neyin ne olacağı belli olmaz. Camianın, taraftarların dikkatli, sakin olması lazım. Hocamıza, oyuncularımıza güvenmemiz lazım" şeklinde konuştu.

  • "Hak etmediğimiz şeyler yaşadık"
  • Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı’nın şehri, camiayı ve takımı çok iyi benimsediğini vurgulayarak, "Hocamızın başından da çok önemli sıkıntılar geçti. Hak etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi 'İkimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var'. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz" ifadesini kullandı.

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