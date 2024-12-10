Ertuğrul Doğan konuşuyor

Ertuğrul Doğan, katıldığı etkinlikte kulübün gündemine ilişkin soruları cevaplıyor. Başkan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Sahada başarılı olabilmek için ekonomik özgürlüğü yakalamamız lazım"





"Trabzonspor'da 7. yılım. Daha önce asbaşkanlık dönemim vardı. Kendi gerçeklerimizin farkındayız. Trabzonspor'un gerçekleri, ekonomik değişim yaşamak zorunda olduğunu gösteriyor. Mevcut maliyetleriyle Trabzonspor, sürdürülebilir ekonominin dışındaydı. Sahada başarılı olmak zorundayız, bu gerçek. Sahada başarılı olabilmek için ekonomik özgürlüğü yakalamamız lazım. Üç yıl önce bir şampiyonluk süreci olmuştu ama ekonomik olarak gereksinimleri yerine getiremediğimiz için sonraki dönemde maaşların ödenememesi, başka ekonomik sıkıntılar nedeniyle Trabzonspor istemediğimiz bir dönem yaşadı."





"Milyarları bulan faiz borcundan çıktık"





"Biz Trabzonspor açısından bakınca bir an önce bu borç yükünden kurtulmamız gerekiyor. Bu döneme özgü faiz yapısı çıktı, yüzde 50'nin üstünde bir faiz var. Biz ligi üçüncü tamamladık geçen sezon. Bu sezonun başında sermaye artırımı ve diğer sponsorluklardan gelen paralarla transfer yapabilirdik rakiplerimizin yaptığı gibi. Saygı duyuyorum onlara ama Trabzonspor, 30-35 milyon euro bütçede. Dört büyük takım üzerinden gidersek 6-7-8 katı takımlarla mücadele etmek zorundayız. Taraftarımızın bir kısmı tarafından olumlu karşılanmadı. Bu bir şov sonuçta, bunu transferle değerlendirebilirdik, herkesin borcu var diyorlar. Camianın büyük kısmı da bize hak veriyor. Bankalar Birliği'nden çıkmasaydık, üzerine eklenen borçlarla beraber artık bu ödenemez duruma gelecekti. 2-2.5 milyar bankalar borcu, yıllık faizi 1.2 milyar civarı. Faiz üzerine yüklenerek geliyor. Herkes buna destek verdi. Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kulüp olduk. Şunu da söylemek lazım, hayatın akışı böyle şeyler getiriyor. Yaklaşık 7 yıl önce, bizim ilk yönetim senemizdi, Bankalar Birliği anlaşması bizim için kurtuluştu. Hiç ödeme yapılamadığı için gelinen zaman içinde borç sürekli arttığı için içinden çıkılmaz hale geldi. Yaptığımız hamleyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Milyarları bulan faiz borcundan çıkmış olduk."





Ödenen paralar sahaya doğru şekilde yansıyor mu?





"Kendi takımımda bunu düşünmüyorum. Şu andaki kadromuz da bunun karşılığını vermiyor. Diğer kulüpler hakkında yorum yapmak sevdiğim bir şey değil ama genel yapı itibarıyla ödenen maaşlar yüksek. Bunun birçok sebep var, ayrı incelemek lazım, farklı bir konu. Kendi özelimizde konuşursak, şu andaki takım bütçemizin karşılığı bir futbol görmüyorum. Şu anda 2-3 kulübümüz çok farklı harcamalar yapıyorlar. Bildikleri vardır. Onlardan sonra en yüksek harcamayı yapan kulüp durumundayız ama saha sonuçlarımız bunun karşılığını vermiyor."





"İstanbul'a gelen oyuncuyla Trabzon'a gelen oyuncu arasında fark var"





"Büyük kulüpler kendi içerisindeki rekabetten dolayı da maaş artışı oluyor. Türkiye'yi biz çok seviyoruz. Cennet vatanımız diyoruz. Ancak, özellikle Avrupalı oyuncular tarafından çok tercih edilen durumda değil. Buraya belli başlı oyuncuları getirmek için Avrupa'daki maaşlarından daha fazla vermek gerekiyor. Ağırlıklı olarak sorun buradan kaynaklanıyor. Ülkemizin medeniyet seviyesi çok daha ileri gittikçe burada da bir denge olacaktır. İstanbul'a gelen oyuncuyla Trabzon'a gelen oyuncu arasında da fark var. Biz Trabzonlular farklı bakıyoruz oraya, milli mesele ama gelen oyuncuların okul problemleri, sosyal problemleri gibi birçok konu var. Türkiye'ye gelen oyuncu Avrupa'dan farklı ücret talep ediyor, Trabzon'dan daha farklı ücret talep ediyor."





Şenol Güneş'ten bir transfer listesi geldi mi?





"Dün bu konuyu konuştuk, bu sabah da konuştuk. Hocamızdan ve izleme ekibinden gelen oyuncu talepleri ve görüşler var. Görüştüğümüz ve görüşeceğimiz oyuncular var. Şenol Güneş hocamızdan liste geldi, isimler de gelmeye devam ediyor. Şenol hocamız şu anda bizim izleme ekibiyle beraber koordineli çalışıyor. Çok emek veriyor. Gelen oyuncular var. Biz bu oyuncularla bu hafta görüşmeye başladık, gelecek oyuncular da var. 1-2 hafta içerisinde sonuç almaya başlayacağız inşallah."

"Trabzonspor'da hedefler bitmez"



