Ertuğrul Doğan'dan 'yapı' açıklaması

"Biz Trabzonspor açısından bakınca bir an önce bu borç yükünden kurtulmamız gerekiyor. Bu döneme özgü faiz yapısı çıktı, yüzde 50'nin üstünde bir faiz var. Biz ligi üçüncü tamamladık geçen sezon. Bu sezonun başında sermaye artırımı ve diğer sponsorluklardan gelen paralarla transfer yapabilirdik rakiplerimizin yaptığı gibi. Saygı duyuyorum onlara ama Trabzonspor, 30-35 milyon euro bütçede. Dört büyük takım üzerinden gidersek 6-7-8 katı takımlarla mücadele etmek zorundayız. Taraftarımızın bir kısmı tarafından olumlu karşılanmadı. Bu bir şov sonuçta, bunu transferle değerlendirebilirdik, herkesin borcu var diyorlar. Camianın büyük kısmı da bize hak veriyor. Bankalar Birliği'nden çıkmasaydık, üzerine eklenen borçlarla beraber artık bu ödenemez duruma gelecekti. 2-2.5 milyar bankalar borcu, yıllık faizi 1.2 milyar civarı. Faiz üzerine yüklenerek geliyor. Herkes buna destek verdi. Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kulüp olduk. Şunu da söylemek lazım, hayatın akışı böyle şeyler getiriyor. Yaklaşık 7 yıl önce, bizim ilk yönetim senemizdi, Bankalar Birliği anlaşması bizim için kurtuluştu. Hiç ödeme yapılamadığı için gelinen zaman içinde borç sürekli arttığı için içinden çıkılmaz hale geldi. Yaptığımız hamleyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Milyarları bulan faiz borcundan çıkmış olduk."

"Bu sezon hedeflerimiz devam ediyor. Türkiye Kupası var, Avrupa Ligi için sıralama var. Trabzonspor'da hedefler bitmez. Hem bu seneyi kurtarmak hem önümüzdeki yıllar için planlamalar devam ediyor. Şenol hocamızın da çok ciddi eforu var. Her gün konuşuyoruz. İnşallah yakın zamanda gelişmeler olacak."

"Trabzonspor, zenginlerinden destek alamıyor, doğru. Bizim Trabzonspor özelinde, yıllık 40-50 milyon euro açığımız var. Şu anki kadroya bakınca bile... Gelir gider dengesi arasında ciddi fark var. Trabzonspor yeni projeleriyle, gayrimenkul alanında projeler planlıyoruz, ciddi görüşmelerimiz var. Yer taleplerimiz olacak. Belli yatırım projeleri çizdik. Yeni yılla beraber yavaş yavaş paylaşacağız. İşin bir tarafında bu bir süreç. Bundan para kazanılması bir süreç ama hayat durmuyor. Trabzonspor'un eksikleri var. Ne yapılması gerekiyor yapılması lazım. Çeşitli sponsorlarla görüşüyoruz ama büyük değil. Biz ana sponsorluklarımızı rekor rakamlarla verdik. Ufak ufak sponsorluklar için görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor'un gelir gider dengesizliği farkını, yıllık sabit getirisi olan gelirlerle beraber kapatmaya çalışmak, aradaki farkı azaltmak. Trabzonspor'un üzerindeki yüklerden kurtulması lazım. Mali yapıyla bu işin yürütülebilir bir hali yok. İlk geldiğim günden para, kasaya giren para 10 milyarı geçti. Çok ciddi rakamlar. Bunlara rağmen borç aynı ve hatta bir kısım yukarıda. Asıl sebepleri kur farkı, insanlar yanlış yorumluyor ama yüzde 100 kur farkı oldu, ödemelerimizin yüzde 80'i yabancı parayla. Ciddi faiz yükü de var. Dediğimiz hamleleri yapamasaydık, Trabzonspor'un 14-15 milyar borcu olacaktı, yıllık faizi de 6.5-7 milyar olacaktı. Bir gerçekle de yüzleşmemiz lazım. Gelir gider dengesizliğimizi çözmediğimiz müddetçe, projelerimiz gerçekleştirsek, bu borcu kapasak bile gelir getirmeye devam edemezsek 2 yıl içinde borç aynı seviyeye gelir. Bu kendi gerçeğimiz, farkındayız, buna göre planlama yapıyoruz. Sabit gelir getirecek projeleri acil yapmamız lazım. Her gün konuştuğumuz konu bu. Herkes her gün bir projenin peşinden koşuyor. Ocak ayından itibaren çeşitli yerleri Trabzonspor'a kazandıracağız. Bunları yapmaya başladıktan sonra Trabzonspor'un geleceği daha farklı olacak. Başarıyı sağlarsın. Bu sponsorlukları biz 1 senelik harcayabilirdik ama sonuçta 1 şampiyon çıkacak. Herkes şampiyon olmayacak. Planlamayı doğru yapmamız lazım. 8 yıldır işin içinde olan biri olarak işin doğrusunu paylaşmam lazım. Önce borcu bitirmemiz lazım. Bunun başka şansı yok. Trabzonspor borcu bitirip sabit gelirlerini artırdıktan sonra Trabzonspor, dünyanın her yerinde herkesle mücadele eder."