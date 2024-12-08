Turgut Doman'dan Sivas'ta üst üste skandal kararlar

Okan Buruk tepki gösterdi

Maç sonu flaş röportaja gelen Okan Buruk: "Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti." ifadelerini kullandı.