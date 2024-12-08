Turgut Doman'dan Sivas'ta üst üste skandal kararlar

Süper Lig 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçına hakem Turgut Doman'ın kararları damga vurdu. Doman, karşılaşmanın son dakikasında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen potansiyel kırmızı kart tavsiyesi üzerine monitöre giden Turgut Doman sarı kart kararından vazgeçmedi. Maçın ardından Galatasaray Kulübü, bu duruma sert tepki gösterdi.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya hakem kararları damga vurdu.
Mücadelenin son dakikalarında Barış Alper Yılmaz ile ikili mücadeleye giren Manaj, rakibinin bileğine sert müdahalede bulunarak uzun süre bastı.
Hakem Turgut Doman VAR'dan gelen potansiyel kırmızı kart tavsiyesi üzerine monitöre gitti. Pozisyonu izleyen Doman, sarı karttan kararından vazgeçmedi ve oyunu faul atışıyla başlattı.
Sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz, sağlık görevlileri tarafından sedyeyle stadyumdan ayrıldı.
Maçın ardından Galatasaray Kulübü, Turgut Doman'ın Barış Alper Yılmaz pozisyonunda verdiği karara sert tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz’a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız!
90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!"
Okan Buruk tepki gösterdi
Maç sonu flaş röportaja gelen Okan Buruk: "Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti." ifadelerini kullandı.
Metin Öztürk, TFF'yi istifaya davet etti
"Ray Manaj bugün Barış Alper'i katletti. Riva'dakiler bir an önce istifa etsin. Türk futbolunun önünü en azından böyle açsınlar. Bu adaletsizlikle görevde kalma ihtimalleri yok. O hakem hemen hakemliği bıraksın."