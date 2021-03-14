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Erzurum'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Erzurumspor-Trabzonspor karşılaşmasından bir kare
​Erzurumspor-Trabzonspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 30. haftasında Erzurumspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 52'ye, Erzurumspor ise 27'ye yükseltti. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Erzurumspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar

5' BB Erzurumspor'da Emrah Başsan çok sert vurdu, Uğurcan kornere çeldi.

14' Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın ortasında Ekuban kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

15' Trabzonspor Yunus Mallı ile etkili geldi. Milli futbolcunun ceza yayı üstünden yaptığı şutta top çok az bir farkla auta gitti.

30' Trabzonspor'da Nwakaeme, Erzurum savunmasını eksik yakaladı. Nijeryalı futbolcu, kaleye yönelmek yerine topa basıp çalım deneyince net bir gol fırsatının oluşmasını sağlayamadı.

  • İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

64' Trabzonspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio oyuna girecek.

71' Erzurumspor tehlikeli geldi. İçeriye açılan ortaya kafa vuruşunu yapan Teikeu, golü kaçıran isim oldu.

72' Trabzonspor'un Erzurumspor maçında kaleye isabetli atılan ilk şutu oyuna sonradan giren Flavio'dan geldi.

76' Erzurumspor çok tehlikeli geldi. Aatif'ın kale önüne çevirdiği topta, yüzde yüzlük pozisyonda Hüseyin Türkmen gole engel oldu.

79' Trabzonspor'da Ekuban, Djaniny'e müthiş bir gol pası attı. Djaniny kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya vurdu.

85' Trabzonspor hızlı çıktı. Yusuf Sarı'nın getirdiği topta Bakasetas yayın üzerinden şutunu çekti ancak top yandan dışarıya gitti.

87' Erzurumspor, maçın son dakikalarında Hüseyin Türkmen'in koruduğu bölgeden etkili gelmeye çalışıyor. Aatif'ın, Hüseyin'den sıyrılarak uzak köşeye attığı şut az farkla auta gitti.

  • Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kadroda 5 değişiklik

Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, 29. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın kadrosunda bulunan oyunculardan Serkan Asan, Baker ve Afobe'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Djaniny Samedo, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Hosseini'yi görevlendirdi. Vitor Hugo sarı kart cezası, Berat Özdemir de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor müsabakaya Uğurcan Çakır, Marlon, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Nwakaeme, Bakasetas, Ekuban, Djaniny Samedo, Yunus Mallı, Edgar le ve Abdulkadir Parmak 11'i ile çıktı.

Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Da Silva, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan ve Faruk Can Genç yer aldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 3 değişiklik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise geride kalan haftada Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda 3 değişiklik yapıldı.

Göztepe maçında kırmızı kart gören Manuel Da Costa kadroda yer almazken mavi-beyazlı ekip Trabzonspor maçına Szumski, Butko, Petru Boumal, El Kabir, Emrah Başsan, Berdich, Leo, Teikeu, Osman Çelik, Chahechouhe ve Cenk Ahmet Alkılıç 11'i ile sahaya çıktı.

Mesut Bakkal, Da Costa, Murat Uçar ve Rashanu'nun yerine Butko, Emrah Başsan ve Teikeu'yu sahaya sürdü.

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