Esenler Erokspor'dan final öncesi sürpriz hoca tercihi

Trendyol 1. Lig'de play-off finaline çıkacak olan Esenler Erokspor, teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Güray Gündoğdu'yu getirdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Güray Gündoğdu getirildi.
Kulübün X'ten yapılan açıklamasında, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörümüz Güray Gündoğdu ile devam etme kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.
İstanbul ekibi, gün içinde teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.