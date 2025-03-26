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Eskişehir’de ragbi heyecanı sona erdi

Eskişehir’de ragbi heyecanı sona erdi

13:0626/03/2025, Çarşamba
IHA
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Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Eskişehir’de Necdet Yıldırım Sahası’nda düzenlenen Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

26 Mart 2025’te gerçekleştirilen etkinlikte, dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın tarafından verildi.


Müsabakalara katılan sporcular ve antrenörler, organizasyonun ardından tebrik edildi.


Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmaların başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu.





#Eskişehir
#Necdet Yıldırım Sahası
#Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği

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