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EURO 2020 öncesi Hollanda'da önemli eksik

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Hollanda'da Donny van de Beek, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
EURO 2020 öncesi Hollandada önemli eksik
Hollanda Milli Takımı formasıyla 19 maça çıktı ve 3 gol attı.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Manchester United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek'in şampiyonada görev alamayacağı belirtildi.

Teknik direktör Frank de Boer'un Van de Beek'in yerine başka bir ismi kadroya dahil etmeyeceği de aktarıldı.

Hollanda, EURO 2020'de C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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