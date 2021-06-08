EURO 2020 öncesi Hollanda'da önemli eksik

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Manchester United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek'in şampiyonada görev alamayacağı belirtildi.
Teknik direktör Frank de Boer'un Van de Beek'in yerine başka bir ismi kadroya dahil etmeyeceği de aktarıldı.
Hollanda, EURO 2020'de C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
𝙒𝙀 𝙏𝙃𝙀 𝙒𝘼𝙑𝙀. 🌊#WeTheWave #EURO2020 | @INGnl@Rijkswaterstaat | #FortSintPieter | @GemeenteEde | @Rijksmuseum pic.twitter.com/THoioD3jJ4
𝙒𝙀 𝙏𝙃𝙀 𝙒𝘼𝙑𝙀. 🌊#WeTheWave #EURO2020 | @INGnl@Rijkswaterstaat | #FortSintPieter | @GemeenteEde | @Rijksmuseum pic.twitter.com/THoioD3jJ4— OnsOranje (@OnsOranje) May 26, 2021