​EURO 2020 provası

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Almanya’da hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımı’mız, turnuva öncesi son hazırlık maçında Moldova’yı Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Millilerimiz 11 Haziran’da ki İtalya maçı öncesi son provasını yapmış oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki tarafta gol bulamadı. İkinci yarıya daha istekli başlayan millilerimiz, 58. dakikada gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz aya içi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 77. dakikada Uğurcan Çakır’ın uzun pasıyla topu önüne alan Cengiz Ünder, Moldova ceza sahasına girdikten sonra topu arka direğin dibinden filelere yolladı: 2-0.

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En iyi şekilde olacağız

A Milli Takım’ın Moldova’yı 2-0 yendiği karşılaşma sonrası açıklamalarnda bulunan Merih Demiral, “Bu tip hazırlık maçları, EURO 2020 öncesinde takımı görmek için çok önemli. İlk yarı zorlu geçti, oyunu tam anlayamadık. İkinci yarı çok güzel bir oyun çıktı. Kamp sürecimiz çok iyi gidiyor. İnşallah EURO 2020’de en iyi şekilde sahada olacağız” dedi. Cengiz Ünder’in golünde asist yapan kaleci Uğurcan Çakır ise, "Güzel bir maç oldu hem benim hem takım adında. Şimdi sıra İtalya maçında. Takımıma, ülkeme yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu formayı giymek çok güzel bir duygu’’ ifadelerini kullandı.

İtalya maçı farklı olacak

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Türkiye, Moldova’yı 2-0 yenerken , teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Şampiyona öncesi son kez takımı görme fırsatını bulduğunu belirten tecrübeli teknik adam, “Cengiz’in gol atması moral oldu. Oyun önemli. Rakipten daha güçlü bir takımız. Zaman zaman baskı yapmaya çalıştık. İlk yarıda ortaları iyi yaptık ama netice alamadık. Çeşitlilik bakımında sıkıntı yaşadık. İsabetli pas ve orta yapılarak sonuç alınabilir. İtalya maçı farklı olacak. Savunma yapan takıma karşı neler yapabileceğimizi gördük. Oyuncularımızın ne vereceğini göreceğiz. Bu ve önceki maçta oyuncularımızın performansını gördük. İtalya hem güçlü hem ev sahibi takım. İtalya karşısında farklı oyun olacak. Bugün Kenan istekliydi. Bazı oyuncuları nerede nasıl oynatacağıma karar vereceğim. Ne zaman ne geleceğini bilemeyiz herkesin hazır olması lazım” diye konuştu.