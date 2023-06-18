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Spor

EURO 2024 Elemeleri'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın saat 21.45'te Galler'i konuk edecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:47 . 18/06/2023 Pazar
AA
Euro 2024 Kupası

Euro 2024 Kupası

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 4. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.


D Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın saat 21.45'te Galler'i konuk edecek.


Elemelerde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:
B Grubu:

21.45 İrlanda Cumhuriyet-Cebelitarık

21.45 Fransa-Yunanistan


C Grubu:

19.00 Ukrayna-Malta

21.45 İngiltere-Kuzey Makedonya


D Grubu:

19.00 Ermenistan-Letonya

21.45 Türkiye-Galler


H Grubu:

19.00 Finlandiya-San Marino

21.45 Kuzey İrlanda-Kazakistan

21.45 Slovenya-Danimarka


I Grubu:

21.45 İsviçre-Romanya

21.45 İsrail-Andorra

21.45 Belarus-Kosova


20 Haziran Salı:
A Grubu:

21.45 Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 İskoçya-Gürcistan


E Grubu:

21.45 Moldova-Polonya

21.45 Faroe Adaları-Arnavutluk


F Grubu:

21.45 Avusturya-İsveç

21.45 Estonya-Belçika


G Grubu:

21.45 Bulgaristan-Sırbistan

21.45 Macaristan-Litvanya


J Grubu:

21.45 İzlanda-Portekiz

21.45 Bosna Hersek-Lüksemburg

21.45 Lihtenştayn-Slovakya



#EURO 2024 Elemeleri
#Almanya
#Türkiye
#Galler
44 dakika önce
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