EURO 2024 öncesi son sınav Polonya

Beşiktaş’ın 18 yaşındaki genç oyuncusu Semih Kılıçsoy gösterdiği başarılı performans ile büyük beğeni topluyor. Genç oyuncu için A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella kararını verdi. Semih Kılıçsoy A Milli Takım’a çağrılacak mı?