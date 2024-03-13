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Spor

EURO 2024 öncesi son sınav Polonya

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçını Polonya ile yapacak. PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 10 Haziran'da TSİ 21.45'te başlayacak.

21:24 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:34 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Karşılaşma 10 Haziran'da oynanacak.
Karşılaşma 10 Haziran'da oynanacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi A Milli Futbol Takımı son hazırlık maçını Polonya ile yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre;

Ay-yıldızlı ekip, Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 öncesinde son provasında Polonya ile karşılaşacak.


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Polonya'nın başkenti Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 10 Haziran'da TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk maç İtalya ile oynanacak

A Milli Takım, haziran ayındaki ilk sınavını son Avrupa şampiyonu İtalya karşısında verecek. Bologna kentinde 4 Haziran'da Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak özel maç TSİ 22.00'de başlayacak.


Ay-yıldızlılar, Polonya ile 10 Haziran'da deplasmanda oynayacağı özel maçın ardından, turnuva hazırlıklarını Almanya'da kendilerine ayrılan kamp merkezinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.








#Türkiye
#Polonya
#Hazırlık maçı
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