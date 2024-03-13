EURO 2024 öncesi son sınav Polonya

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi A Milli Futbol Takımı son hazırlık maçını Polonya ile yapacak.
Ay-yıldızlı ekip, Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 öncesinde son provasında Polonya ile karşılaşacak.
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Polonya'nın başkenti Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 10 Haziran'da TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk maç İtalya ile oynanacak
A Milli Takım, haziran ayındaki ilk sınavını son Avrupa şampiyonu İtalya karşısında verecek. Bologna kentinde 4 Haziran'da Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak özel maç TSİ 22.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlılar, Polonya ile 10 Haziran'da deplasmanda oynayacağı özel maçın ardından, turnuva hazırlıklarını Almanya'da kendilerine ayrılan kamp merkezinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.