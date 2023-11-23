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Spor

EURO 2024 play-off kuraları çekildi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off etabının eşleşmeleri belli oldu.

15:31 - 23/11/2023 Thursday
Güncelleme: 15:46 - 23/11/2023 Thursday
AA
EURO 2024'e son 3 bilet sahibini bulacak.

EURO 2024'e son 3 bilet sahibini bulacak.

EURO 2024 play-off turu kura çekimi yapıldı.


İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:


A Yolu: Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya

B Yolu: İsrail-İzlanda / Bosna Hersek-Ukrayna

C Yolu: Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan




Maçlar martta

21 Mart 2024'te tek maç sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart'taki finalde karşı karşıya gelecek. Finali kazanacak ekipler de şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.


Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'ün grup kura çekimi ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.






#EURO 2024
#Avrupa Futbol Şampiyonası
#UEFA
19 minutes ago
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