EURO 2024 play-off kuraları çekildi

EURO 2024 elemeleri D Grubu'nu zirvede tamamlayarak bir ilki başaran A Milli Takım'a olan güvenimiz de beklentimiz de arttı. 14 Haziran 2024'te başlayacak Almanya'daki şampiyona öncesi gözlerimiz, rakiplerimizin belli olacağı 2 Aralık'taki kura çekimine odaklandı.