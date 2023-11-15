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Spor

EURO 2024 resmi maç topu: Fussballliebe

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) resmi maç topu olan Fussballliebe (Futbol Aşkı) isimli top, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir törenle tanıtıldı.

16:28 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 17:14 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Turnuvada kullanılacak top tanıtıldı.

Turnuvada kullanılacak top tanıtıldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) resmi maç topu, turnuvanın ev sahipliğini yapan Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir törenle tanıtıldı.


2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi top da yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacak bir sensörle donatılacak.


Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez

Fussballliebe isimli topta kullanılacak teknoloji dikkat çekti. 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi toplar yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulanmasına olanak sağlayan 'Connected Ball' teknolojisine sahip sensörlerle donatılacak.


EURO 2024, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.






#EURO 2024
#Fussballliebe
#Top
1 saat önce
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