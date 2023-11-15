Turnuvada kullanılacak top tanıtıldı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) resmi maç topu, turnuvanın ev sahipliğini yapan Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir törenle tanıtıldı.
2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi top da yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacak bir sensörle donatılacak.
Fussballliebe isimli topta kullanılacak teknoloji dikkat çekti. 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi toplar yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulanmasına olanak sağlayan 'Connected Ball' teknolojisine sahip sensörlerle donatılacak.
EURO 2024, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.