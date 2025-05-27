Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko basın mensuplarıyla bir araya geldi

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko basın mensuplarıyla bir araya geldi

18:3927/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Şampiyon Fenerbahçe Beko takım pozunu verdi.
Şampiyon Fenerbahçe Beko takım pozunu verdi.

2025 THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. Şampiyonluğun tadını çıkardıklarını belirten Litvanyalı başantrenör Jasikevicius, "Durumu henüz idrak edemedik. Hissettiğimizi kelimelere dökmek gerçekten zor. Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir başarıya imza attığımızı anlayacağız." ifadelerini kullandı.

Basketbol THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu.


Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki organizasyona sarı-laciverti takımın teknik ekibi ve oyuncularıyla idari kadrosu katıldı.

Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği medya gününde başantrenör Sarunas Jasikevicius ve ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Avrupa Ligi'nde elde ettikleri şampiyonluğun tadını çıkardıklarını belirten Litvanyalı başantrenör, "Durumu henüz idrak edemedik. Hissettiğimizi kelimelere dökmek gerçekten zor. Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir başarıya imza attığımızı anlayacağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa ulaştıkları THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda her şeyin istedikleri gibi ilerlediğini dile getiren Jasikevicius, "Aslında bu benim 5. şampiyonluğum. Her şey çok yolunda gitti. Genel menajerimiz Derya Yannier beni buraya getirdi. Kendisi iyi bir genel menajer. Bu şampiyonluk, çok güzel bir organizasyon galibiyetidir." diye konuştu.


Fenerbahçe'yi çok sevdiğini vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "Oynadığım ve çalıştığım diğer takımlara göre burada bir dil bariyeri var. Bu yüzden bazen kendimi ifade edemiyorum. Fenerbahçe'ye sevgim çok büyük. Dil bariyeri aşıldığında bu sevgi daha da büyüyecektir." dedi.




#Fenerbahçe Beko
#THY EuroLeague
#Sarunas Jasikevicius
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 4,5 gün mü 9 gün mü? Resmi açıklama