Eyüpspor 6'da 6 yaptı

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, takıma dönme süreciyle ilgili, "Soyunma odasına girince ağlamaya başladım. Küçük bir şaka yüzünden Gaziantep’i kaybettim. Kalsaydım o zaman Gaziantep Avrupa’da oynayacak bir takımdı" diye konuştu.