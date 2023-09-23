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Spor

Eyüpspor 6'da 6 yaptı

Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. Eflatun-sarılılar, bu sonuçla liderliğini sürdürdü.

11:07 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Eyüpspor 18 puanla zirvede.

Eyüpspor 18 puanla zirvede.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 1’inci Lig'in 6’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti.


Ev sahibi Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri 60’ıncı dakikada Caner Erkin ve 90+4’üncü dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.


Caner Erkin, eflatun-sarılıları sırtlamaya devam ediyor. Tecrübeli sol bek oynadığı 6 maçta 4 gol atıp 3 asistlik performans sergileyerek Eyüpspor'un şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri konumunda.


Caner Erkin'in muhteşem golü:

Sezon başında Başakşehir'den Eyüpspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.








#Caner Erkin
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