Eyüpspor 6'da 6 yaptı

Eyüpspor 18 puanla zirvede.
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 1’inci Lig'in 6’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri 60’ıncı dakikada Caner Erkin ve 90+4’üncü dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
Caner Erkin, eflatun-sarılıları sırtlamaya devam ediyor. Tecrübeli sol bek oynadığı 6 maçta 4 gol atıp 3 asistlik performans sergileyerek Eyüpspor'un şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri konumunda.
Sezon başında Başakşehir'den Eyüpspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.