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Eyüpspor Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdı

Eyüpspor Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdı

15:1519/06/2025, Perşembe
AA
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ikas Eyüpspor oyuncusu Tayfur Bingöl (önde) attığı golün ardından takım arkadaşı Taras Stepanenko (arkada) ile birlikte sevinç yaşadı.
ikas Eyüpspor oyuncusu Tayfur Bingöl (önde) attığı golün ardından takım arkadaşı Taras Stepanenko (arkada) ile birlikte sevinç yaşadı.

Süper Lig takımlarından ikas Eyüpspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdığını duyurdu.


Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.


Tayfur Bingöl, Eyüpspor formasıyla 33 maçta 5 gol kaydetti.

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