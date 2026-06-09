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Eyüpspor'da Atilla Gerin dönemi sona erdi

Eyüpspor'da Atilla Gerin dönemi sona erdi

14:409/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Atilla Gerin
Atilla Gerin

Süper Lig'in son haftasında ligde kalmayı başaran Eyüpspor, teknik direktör Atilla Gerin ile yeni sezona devam edilmeyeceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Atilla Gerin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

Atilla Gerin, ligin ikinci devresinde Eyüpspor'un başına geçmişti. Gerin, küme düşmeye kesin gözüyle bakılan eflatun-sarıları son maçta aldığı bir puanla ligde tutmayı başarmıştı.




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